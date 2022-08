Staalbedrijf Aperam heeft de productie in de grootste fabriek van het bedrijf stilgelegd als gevolg van de hoge energieprijzen. Honderden werknemers van de fabriek in Genk zijn hierdoor tijdelijk werkloos. Dat meldt de Belgische zakenkrant De Tijd. Er werken zo’n 1200 mensen op de locatie in Genk.