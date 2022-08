Het sluiten van een begrotingsakkoord is door de financiële problemen van huishoudens en de torenhoge prijzen extra ingewikkeld, maar minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) verwacht dat kabinet en coalitie op tijd tot een overeenstemming komen. „Ja, we komen er altijd uit”, zegt de bewindsvrouw. „De vraag is alleen, omdat het zó ingewikkeld is op dit moment, of iedereen ook helemaal tevreden zal zijn.”