Schone toiletten en een goede drinkwatervoorziening zijn essentieel in het voorkomen van de verspreiding van infectieziekten als salmonella en polio bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, zegt onderzoeker infectieziekten Andre van der Ven van universitair ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen. De GGD zou volgens hem moeten ingrijpen.