Politiechef: inzet Ter Apel gaat ten koste van werk Amsterdam

De inzet van de Amsterdamse politie bij de screening van asielzoekers gaat ten koste van het werk in de hoofdstad. Volgens politiechef Frank Paauw moet de afdeling die zich hiermee bezighoudt zes diensten per dag gaan leveren. „Overlastgevende en/of criminele vreemdelingen uit veilige landen krijgen hierdoor meer vrij spel omdat adequate maatregelen (buiten het strafrecht om) uitblijven”, schrijft hij in een brief aan de burgemeesters binnen de politie-eenheid en het Openbaar Ministerie.