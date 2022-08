Musk en Twitter bakkeleien opnieuw in rechtszaal

Elon Musk en Twitter hebben tijdens een hoorzitting in een rechtbank een nieuwe ronde uitgevochten in hun strijd rond de overname van het platform. Musk eiste meer informatie over geautomatiseerde Twitter-accounts of bots en stelde dat Twitter die informatie heeft achtergehouden. De topman van onder meer Tesla, SpaceX en Neuralink heeft zijn overname van Twitter voor 44 miljard dollar gestaakt omdat er volgens hem veel meer van die bots zijn dan Twitter zegt.