Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) heeft de Eerste Kamer niet onjuist geïnformeerd, maar bij een aantal antwoorden op vragen die er over de Omgevingswet leefden, is hij „te kort door de bocht gegaan”. Dat schrijft De Jonge in antwoorden op vragen van de Eerste Kamer. „Het was beter geweest als ik in deze beantwoording genuanceerder antwoord aan u had gegeven.”