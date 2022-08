Kamerleden reageren geschokt op het overlijden van de baby in de sporthal bij het aanmeldcentrum Ter Apel. GroenLinks en de PvdA willen dat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) per brief opheldering geeft over de dood van de baby. Dat verzoek wordt in ieder geval door Volt en coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie gesteund.