Behoedzaam varen over harde rotsgrond

Normaal gesproken kan ons schip, de Johanna-M, 3262 ton (bijna 3,3 miljoen kilo) aan vracht vervoeren. Bijvoorbeeld kolen, veevoer of schroot vanuit Rotterdam naar een locatie in Duitsland en terug. Door de lage waterstanden kunnen we ons schip al enkele maanden niet meer helemaal volladen. Sterker, vorige week kon maar één vijfde van het totale laadvermogen mee: zo’n 700 ton kolen, voor een grote elektriciteitscentrale bij Mannheim. Dat was gezien de waterstand in de Rijn het maximum.