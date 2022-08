De prijs die je kwijt bent aan een taxi op het vliegveld is in Europa in een jaar tijd flink gestegen. Volgens onderzoek van Vliegveldinfo.nl moeten reizigers gemiddeld 10 procent extra neertellen voor een taxirit naar het centrum van de dichtstbijzijnde grote stad. Schiphol is wel een uitzondering, hier gingen volgens de site de prijzen niet omhoog.