Limburg legt Arriva sancties op om uitvallen treinen en bussen

De provincie Limburg legt vervoerder Arriva sancties op om het uitvallen van ritten van treinen en bussen als gevolg van personeelstekort. De Limburgse gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels spreekt dinsdag in een brief aan de Limburgse Staten van „verwijtbare rituitval”, en dat heeft hij ook aan Arriva laten weten. Voor de uitgevallen ritten zal de provincie geen exploitatiebijdrage beschikbaar stellen. Ook stelt de provincie Arriva een boete in het vooruitzicht. Een beslissing over de hoogte van de vervallen exploitatiebijdrage en de eventuele boete, wordt volgend jaar genomen.