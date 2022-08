Inwoners van Albergen zijn „verbijsterd en angstig”. Dat zei Hennie de Haan, een van de insprekers tijdens de ingelaste raadsvergadering in Tubbergen over de onverwachte komst van een asielzoekerscentrum. Daar is staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) om naar de raad en omwonenden van het azc te luisteren.