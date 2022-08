Heijnen wil dat NS overlast voor reiziger zoveel mogelijk beperkt

De afschaling van de dienstregeling voor treinen dit najaar en in 2023 valt slecht bij staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur). In een „indringend” gesprek met de NS heeft ze samen met het ministerie van Financiën erop gehamerd dat het belang van de reiziger voorop moet staan. De NS moet er alles aan doen om de problemen snel op te lossen en de vermindering van het aantal treinen zoveel mogelijk te voorkomen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.