Minister Sigrid Kaag (Financiën) is dinsdagmorgen onwel geworden en naar het ziekenhuis gegaan, meldt de bewindsvrouw en D66-leider op Twitter. Ze mist daardoor een ingelast debat in de Tweede Kamer over de stikstofopmerkingen van CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra.