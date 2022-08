SP-leider Lilian Marijnissen vindt het „onverantwoord” dat het kabinet intern ruzie maakt terwijl de kosten voor het levensonderhoud zo hoog oplopen. In het Kamerdebat over de spanningen in het kabinet over de stikstofcrisis wees ze erop dat grote groepen Nederlanders in geldproblemen verkeren of dreigen te komen. Ze verweet het kabinet vooral bezig te zijn met hun „ordinaire vechtscheiding”.