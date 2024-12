Oppositie richt pijlen op NSC in debat over gaswinning Warffum

Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) maakte vrijdag bekend dat de NAM tot 2032 gas mag blijven winnen bij Warffum, tot grote woede van inwoners van dat dorp. In het coalitieakkoord tussen PVV, VVD. NSC en BBB is afgesproken dat er „geen Gronings gas” meer zou worden gewonnen, maar daarmee werd alleen het Groningenveld bedoeld. Het gasveld in Warffum is veel kleiner en staat daar los van.

NSC-Kamerlid Wytske Postma verdedigde dit besluit. Hermans kon niet anders, zei zij. Gas blijft immers nog nodig om huizen te verwarmen en als boren veilig kan, mag een vergunning niet zomaar worden geweigerd. Het kwam Postma op harde kritiek te staan. NSC beloofde immers om „burgers niet langer te laten mangelen”, zei Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. „Ik verwacht van NSC gewoon beter”, aldus Beckerman.

De oppositie wees herhaaldelijk op de conclusies van een parlementaire enquête over de gaswinning. Daaruit kwam onder meer naar voren dat economische belangen decennialang voorrang kregen boven die van Groningers die mijnbouwschade leden, en dat leveringszekerheid daarbij vaak als „rookgordijn” werd gebruikt. Het vorige kabinet sprak van een ereschuld en beloofde beterschap, maar die belofte wordt nu alweer geschonden, vinden de partijen.

Ook het besluit om nog met de NAM in gesprek te gaan over gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard, wekt verbazing in de Kamer. Toezichthouder SodM waarschuwde in een advies dat dit niet verantwoord kan. Op grond daarvan had Hermans de vergunningsaanvraag ook kunnen weigeren, vinden onder meer SP, GroenLinks-PvdA en D66. De oppositiepartijen willen van Hermans weten welk wisselgeld zij de NAM dan wil bieden om af te zien van winning onder de Waddenzee.