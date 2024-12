In het wijkcentrum is het ook woensdagochtend een komen en gaan van buurtbewoners, zegt een woordvoerster. In de ontmoetingsruimte zitten continu zo’n twintig mensen. „Er is een doorlopende aanloop, mensen willen graag hun verhaal doen.” Er liggen ook drie condoleanceregisters die veel worden getekend. Buiten is een plek ingericht voor bloemen en kaarsen.

De activiteiten die op de planning staan, gaan door, maar worden aangepast als daar behoefte aan is.