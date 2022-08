Dat Wopke Hoekstra vraagtekens zet bij de stikstofdeadline die het kabinet zichzelf heeft gesteld, gebeurde pas nadat zijn CDA kelderde in de peilingen, en lokaal actieve christendemocraten harde kritiek op hem uitten. Dat zegt althans PVV-leider Geert Wilders in het door hem aangevraagde spoeddebat over het interview dat Hoekstra recent gaf aan het AD.