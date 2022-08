Op het gemeentehuis van het Overijsselse Tubbergen is dinsdagavond een ingelaste raadsvergadering over de ontstane situatie rond het zogeheten ‘asielhotel’ in het dorp Albergen, dat onder de gemeente Tubbergen valt. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft onlangs het hotel aangekocht om daar driehonderd asielzoekers op te vangen. Over dat besluit is onrust ontstaan bij een deel van de omwonenden en de raadsfracties.