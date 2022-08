Fameuze archeoloog: Steen van Rosetta terug naar Egypte

De Steen van Rosetta, het wereldberoemde object aan de hand waarvan de hiërogliefen zijn ontcijferd, moet terug naar Egypte, het land van zijn herkomst. De wereldwijd bekende Egyptische archeoloog en voormalige minister Zahi Hawass gaat er actie voor voeren. Het granieten ‘document’ met drie verschillende schriften is nu een van de grote trekpleisters van het British Museum in Londen. De 75-jarige Hawass wil zijn wens in het najaar kracht bijzetten met een door diverse Egyptische intellectuelen getekende petitie.