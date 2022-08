Inreisverbod voor Russen is volgens Kremlin nazistisch beleid

Het niet meer toestaan van mensen met een Russisch paspoort om de EU in te reizen, zou volgens defensieminister Sergej Sjojgoe neerkomen op een nazistisch beleid. Het verbod is „nazi-politiek”, zei de Russische bewindsman op een congres bij Moskou. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Europa eerder opgeroepen geen Russen meer toe te laten en een aantal Europese landen gaan daartoe over zonder dit af te stemmen met andere Europese landen.