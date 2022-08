Amper een kilometer verderop raakten de bliksemschichten de aarde. De aankomst in Homoet was beslist gevaarvol, maar gelukkig bleef groot onheil me bespaard. Doorweekt van de regen sta ik om kwart over 6 bij de woning van familie Van de Wal. Bij hen mag mijn kano deze nacht overnachten, terwijl ik in Valburg bij de broer van een collega slaap.