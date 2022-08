Hartcentrum Zwolle bezorgd om patiëntveiligheid

Het Isala Hartcentrum in Zwolle zegt extra maatregelen te moeten nemen om te voorkomen dat de veiligheid van de patiënten er in het geding komt. „Momenteel moeten patiënten lang wachten op een controleafspraak op de polikliniek of een afspraak voor een specialistische ingreep op de hartkatheterisatiekamers (HCK). Zonder maatregelen kan dit leiden tot patiëntonveilige situaties”, erkent de zorginstelling op de eigen site. Het rommelt er al een tijdje.