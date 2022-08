Topman Trump Organization bekent schuld aan belastingfraude

Financieel topman Allen Weisselberg van The Trump Organization heeft in de rechtszaal schuldig gepleit aan belastingfraude. De 75-jarige Weisselberg, die sinds de jaren 80 werkt voor het onroerendgoedbedrijf van Donald Trump en diens familie, gaf in een deal met justitie toe dat het bedrijf jarenlang belastingen ontdook door hem en andere werknemers te belonen met extraatjes als huisvesting, privéonderwijs en auto’s die buiten de boeken werden gehouden.