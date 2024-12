Poetin zou Orbán hebben verteld dat vredesgesprekken er voorlopig niet inzitten door de houding van de regering in Kyiv. Orbán probeert zichzelf al langer op te werpen als bemiddelaar in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen juli was hij als deel van een zelfverklaarde ‘vredesmissie’ nog op bezoek in Moskou. Zijn gesprek met Poetin leverde toen niets concreets op.

De twee leiders bespraken ook de handelsrelatie en de economische samenwerking tussen Rusland en Hongarije. Het gesprek ging bijvoorbeeld over gezamenlijke energieprojecten. Hongarije is nog in grote mate afhankelijk van Russisch gas en gaat mogelijk een kerncentrale bouwen met een Russisch bedrijf.