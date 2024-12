Het huis in Wandlitz, ten noorden van Berlijn, wordt nu nog bewoond door een 84-jarige vrouw die haar hele leven in het huis heeft gewoond. Ze was samen met haar zoon, die ook in het huis woont, in beroep gegaan tegen de beslissing dat ze het huis moest opgeven, maar dat beroep is nu verworpen.

De twee zeggen dat hun hele wereld is ingestort, nu ze moeten vertrekken. „Ik heb mijn hele leven hier doorgebracht en heb hier voor mijn ouders gezorgd”, zei de vrouw. Volgens haar 61-jarige zoon hebben ze nu niets meer. „We weten niet waar we naartoe moeten.”

De twee Joden die het huis 85 jaar geleden moesten verkopen, zijn beiden gedood in concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De zaak was aangespannen door de Jewish Claims Conference, die om restitutie vraagt namens Holocaustslachtoffers die dat zelf niet meer kunnen doen. Het huis wordt nu eigendom van die stichting.