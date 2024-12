Overgangspremier Syrië roept vluchtelingen op terug te komen

Buitenland

De overgangspremier Mohammad al-Bashir die Syrië naar een nieuwe regeringsvorm moet leiden, heeft in een gesprek met de Italiaanse krant Corriere della Sera vluchtelingen opgeroepen terug te keren. „Ik doe een oproep aan alle Syriërs in het buitenland: Syrië is nu een vrij land dat trots en waardigheid verdient. Kom terug, want we moeten herbouwen, herboren worden en daarbij hebben we de hulp van iedereen nodig.”