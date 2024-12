Rechtszaak tegen Europese goedkeuring glyfosaat van start

Glyfosaat wordt gebruikt om onkruid te verdelgen. Boeren spuiten het ook in het voorjaar over akkers waar gras of zogeheten vanggewassen plaats moeten maken voor andere gewassen. Over de stof is al jaren discussie. Volgens de Europese autoriteiten is het veilig te gebruiken, maar diverse medici waarschuwen voor mogelijke gezondheidsrisico’s, waaronder kanker en neurologische aandoeningen als parkinson. Omdat de stof dodelijk is voor alle planten, vormt die volgens de critici ook een risico voor de natuur.

Volgens PAN is de EU-goedkeuring te gemakkelijk verleend en zijn kritische studies ten onrechte genegeerd. PAN vindt dat daarmee het voorzorgsprincipe is geschonden.

Europese wetenschappelijke instanties beschouwen glyfosaat niet als kankerverwekkend. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) beschouwt de stof als „waarschijnlijk kankerverwekkend”, maar de bewijzen daarvoor zijn volgens de EU-instanties niet overtuigend.