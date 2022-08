Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft de eerste helft van het jaar afgesloten met een hogere omzet en meer winst in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Vooral klussen in Azië droegen bij aan het resultaat, zeker omdat anders dan een jaar eerder coronamaatregelen de resultaten minder beperkten. Verder zorgde de verkoop van een belang in Keppel Smit voor een eenmalige boekwinst van 50 miljoen euro.