VN-chef in Oekraïne onder meer voor gesprek over graandeal

VN-chef António Guterres is donderdag in Oekraïne voor een bijeenkomst met de Oekraïense president Zelenski en diens Turkse ambtgenoot Erdogan. De ontmoeting in Lviv vloeit voort uit de vooralsnog geslaagde pogingen van Turkije en de VN om de voedselexport van Oekraïne over zee veilig te stellen. Oekraïense voedselproducten, vooral graan, kunnen ondanks de oorlog dankzij de eind juli gesloten internationale overeenkomst van Oekraïense havens over de Zwarte Zee veilig naar Turkse wateren varen.