VN-chef António Guterres is donderdag in Oekraïne voor een bijeenkomst met de Oekraïense president Volodimir Zelenski en diens Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan. De ontmoeting in het westelijke Lviv vloeit voort uit de vooralsnog geslaagde pogingen van Turkije en de VN om de voedselexport van Oekraïne door te laten gaan ondanks de oorlog. Guterres bezoekt vrijdag de havenstad Odessa.