De gemeente Amsterdam sluit dinsdag de horecazaak The Harbour Club aan de Cruquiusweg in Amsterdam-Oost, meldt de zaak zelf op sociale media. Volgens The Harbour Club is dit op basis van de openbare orde en veiligheid. In de nacht van 9 op 10 augustus was er bij het horeca-etablissement een explosie. De gemeente Amsterdam kan de sluiting niet bevestigen.