Walmart heeft het in het afgelopen kwartaal beter gedaan dan de winkelketen zelf had verwacht. Door artikelen met forse kortingen te verkopen, wist het winkelconcern meer omzet te behalen dan analisten hadden verwacht. Ook stelde het bedrijf de omzet- en winstverwachtingen voor heel het jaar weer wat naar boven bij. Die had Walmart eind vorige maand nog stevig verlaagd, wat toen tot een schok leidde op de beurs.