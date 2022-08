Rijkswaterstaat zet stuw Hagestein bij het gelijknamige dorp in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden op een kiertje om extra zoetwater naar de Lek en de Hollandse IJssel te brengen. Dat is nodig omdat het zoute water uit de Noordzee steeds verder het land indringt. Dat kan in het westen problemen veroorzaken voor de inname van drinkwater en voor natuur, landbouw en industrie, aldus Rijkswaterstaat.