Op de Amsterdamse beurs staat Philips dinsdag in de belangstelling. Het zorgtechnologieconcern kondigde aan dat topman Frans van Houten na bijna twaalf jaar het stokje per 15 oktober overdraagt aan Roy Jakobs, die ook bij Philips werkt. Jakobs is nu nog de eindverantwoordelijke voor de terugroepactie van de slaapapneu-apparaten van het bedrijf, die mogelijk gezondheidsproblemen bij gebruikers kunnen veroorzaken.