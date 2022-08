De 16-jarige Leyla, de naam is veranderd, hoort toevallig dat haar moeder belt met familie. Het gesprek gaat over Leyla’s aanstaande huwelijk met een neef. Leyla wordt panisch. Ze heeft altijd al geweten dat ze met familie moet trouwen. De laatste tijd had haar moeder regelmatig gevraagd of ze niet met haar neef wilde trouwen. Leyla moet nog niet aan een huwelijk denken. Haar ouders zien dat anders, weet ze nu.