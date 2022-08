Zorginstellingen in de klinische geestelijke gezondheidszorg (ggz) moeten verder kijken dan hun eigen instelling als ze besluiten om te bezuinigen of zelfs te sluiten. Anders bestaat het risico dat ze zorg wegbezuinigen waar juist behoefte aan is in hun regio of in het land. Dat beveelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan na een onderzoek.