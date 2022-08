De persoon die zondag om het leven kwam bij een ongeluk met een waterscooter in het Noord-Hollandse Velsen-Zuid is een 18-jarige vrouw uit Haarlem, meldt de politie maandag. Ze was de bestuurder van de waterscooter. Een 23-jarige man die ook op de jetski zat is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.