Gevaarlijke asielzoeker Amsterdam moet van rechter naar Veldzicht

De gemeente Amsterdam probeerde al langer de ongedocumenteerde van Armeens-Syrische afkomst opgenomen te krijgen in Veldzicht, omdat hij een gevaar kan zijn voor zichzelf en anderen. Hij zou onder een brug leven en in het verleden meerdere mensen hebben neergestoken en zichzelf ooit voor de deur van een opvanglocatie in brand hebben gestoken.

„Dat de rechter nu oordeelt dat de man moet worden opgenomen door Veldzicht is het juiste besluit”, reageert Alice Beldman van ASKV. „Hiermee wordt voorkomen dat de man een gevaar vormt voor zichzelf en de samenleving. Wij gaan ervan uit dat Veldzicht deze rechterlijke uitspraak opvolgt.”

De gemeente Amsterdam liep bij Veldzicht tot nu toe tegen „dichte deuren” aan en daarmee werden naar eigen zeggen afspraken met de kliniek niet nagekomen. Dat de opvang uiteindelijk via een rechter is afgedwongen, noemt een woordvoerder „treurig”. De rechter besloot woensdag dat de asielzoeker op „korte termijn” opgenomen moet worden „in een beveiligde setting”.

Veldzicht is de plek in Nederland waar asielzoekers met ernstige psychische problemen worden opgevangen. Het kabinet besloot de zorg in de tbs-kliniek af te bouwen. Om meer ruimte te maken voor tbs’ers was het plan om geen asielzoekers meer op te vangen. Maar omdat er voor hen geen andere plaats is, zouden ze voorlopig toch welkom blijven.

In een brief roept Amsterdam samen met Eindhoven, Utrecht en Groningen het kabinet en de Tweede Kamer op dat eerder gemaakte afspraken met Veldzicht over het opnemen van mensen met psychiatrische zorg worden nageleefd. „We willen voorkomen dat voor elke individuele casus een stap naar de rechter nodig is”, schrijven ze.