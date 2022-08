Ook in de nacht van zondag op maandag zullen naar verwachting mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten slapen. Om hoeveel mensen het gaat, is nog onduidelijk, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zondag aan het begin van de avond. „We zijn nog druk bezig met het regelen van plekken.”