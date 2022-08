De introductieweken voor studenten lijken even populair als voor de coronapandemie. In verschillende steden is het aantal aanmeldingen net zo hoog als drie jaar geleden. Voor de Groningse KEI-week, de grootste introductieweek van Nederland, hebben 5000 aankomende studenten zich ingeschreven. Daar komen er naar verwachting op de startdag maandag nog zo’n 400 tot 500 bij.