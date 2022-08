Met een oude Eend ging ik op bezoek bij de Opheusdense familie Van Nifterik. Hetzelfde voertuigje brengt me ook weer terug bij de familie Willemsen. Aan de achterkant van hun boomkwekerij ligt mijn vaartuig namelijk op me te wachten. Maar als ik aan de waterkant sta, is er geen kajak meer te bekennen.