Reizigersvereniging Rover hoopt op reizigersvriendelijke acties in treinen, nu NS de vakbonden niet tegemoet is gekomen voor een nieuwe cao. De vakbonden hebben daarop aangekondigd te zullen actievoeren en dreigen ook met stakingen. „Staken is natuurlijk hun goed recht maar het gaat hier wel om een essentiële sector waar vele reizigers gebruik van maken. We hopen dat ze eruit komen voordat het zover komt”, aldus Freek Bos, voorzitter van Rover.