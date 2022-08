Een machinist van een landbouwkraan is vrijdagmiddag overleden nadat hij in het water was terechtgekomen doordat zijn kraan omviel in het Friese Bozum. Een politiewoordvoerster weet dat de man aan de Slachtedyk werkzaamheden probeerde uit te voeren met de kraan, „en die is daarbij gekanteld”. Hoe dat precies is gebeurd en hoe groot de kraan is, is nog onbekend.