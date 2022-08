Om het reizen voor passagiers makkelijker te maken, gaat NS testen met het contactloos inchecken met een betaalpas. Vanaf vrijdag werft de spoorwegmaatschappij reizigers die het nieuwe systeem willen proberen tijdens de proefperiode, die op 29 augustus begint. Het is de bedoeling dat iedereen op termijn kan inchecken met een pinpas of creditcard, maar ook met een digitale betaalpas op een mobiele telefoon of smartwatch.