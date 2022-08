De rechtbank in Groningen doet vrijdag uitspraak in de zaak tegen twee mannen die ervan verdacht worden twee agenten te hebben gestoken tijdens een avondklokcontrole in Groningen. De 33-jarige Amerikaan Eric Jeffrey T. hoorde zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging eisen voor onder meer poging doodslag. Tegen zijn 22-jarige partner Justin de G. is een straf van 117 dagen geëist, gelijk aan de tijd dat hij in voorarrest zat.