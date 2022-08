De reformatoren hadden niet alleen een visie op de kerk, maar ze hadden ook opvattingen over de manier waarop de samenleving dient te functioneren. Over de betekenis van werk, over de zorg voor de armen en over de economie, inclusief de landbouw. In het licht van de recente boerenacties is hier en daar al eens naar Luther verwezen. Hij bemoeide zich intens met de onvrede onder boeren in zijn dagen.