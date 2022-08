De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert het kabinet om meer grenzen te stellen aan het delen van persoonsgegevens in de voorgestelde Wet hergebruik van overheidsinformatie. Volgens de privacywaakhond zijn er in het huidige wetsvoorstel nog te veel risico’s dat persoonsgegevens worden gedeeld zonder toestemming of medeweten van de personen om wie het gaat.