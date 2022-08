Het verschil in het aantal regionale hittegolven in Nederland is groot: het zuiden en zuidoosten kregen in de afgelopen 22 jaar veel vaker te maken met een hittegolf dan de kustgebieden, zeker die in het noorden. In het Limburgse Arcen werden er sinds de eeuwwisseling 25 hittegolven geregistreerd, tegen een enkele op de Wadden, zo blijkt uit gegevens van Weeronline.