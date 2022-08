Het toerisme in Duitsland was in juni bijna weer op het niveau van voor de coronapandemie. Het aantal overnachtingen door binnen- en buitenlandse toeristen in Duitsland bedroeg die maand 48,9 miljoen, aldus het Duitse federale statistiekbureau. Dat is 3,4 procent minder dan in juni 2019, voor de uitbraak van de coronacrisis.