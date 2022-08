ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal waarschijnlijk minder winst in de boeken gezet dan een jaar terug. Dat voorspellen analisten die de bank zelf heeft geraadpleegd in doorsnee. Het financiële concern presenteert woensdagochtend zijn resultaten over de voorbije maanden. Daarbij is het onder meer de vraag of ABN AMRO heeft weten te profiteren van de gestegen rentes.